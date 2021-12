Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un chat cherche un câlin 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16315 Karma: 14937

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:43

Variel Re: Un chat cherche un câlin 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14882 Karma: 5337 De fait, le chat pense "'Tain, j'ai le nez qui me gratte…"

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:34