Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un enfant se pose des questions 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5337 Karma: 14208

Vous navigateur est trop vieux Un enfant se pose des questions

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:40

Variel Re: Un enfant se pose des questions 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14882 Karma: 5337 Réponse : Ben il l'a mis petit-à-petit avec son… sa… : Ben il l'a mis petit-à-petit avec son… sa…

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:47

Wiliwilliam Re: Un enfant se pose des questions 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32908 Karma: 10898

Et ensuite il l'a planté en poussant bien fort avec son gros ... hein quoi!? À table?

Ok je reviens pour la fin tout à l'heure Il a posé une graine délicatement dans le ventre de maman!Et ensuite il l'a planté en poussant bien fortavec son gros ... hein quoi!? À table?Ok je reviens pour la fin tout à l'heure

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:17

Turbigo Re: Un enfant se pose des questions 0 #4

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1994 Karma: 1386

"J'ai l'intelligence de mon père ou de ma mère ?"



Celle te ton père mon chéri, moi j'ai gardé la mienne Question subsidiaire..."J'ai l'intelligence de mon père ou de ma mère ?"Celle te ton père mon chéri, moi j'ai gardé la mienne

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:41