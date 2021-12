Le test de culture générale de Miss France 2022

Options du sujet Imprimer le sujet

Cette année, les 3 meilleures miss (sur 29) ont obtenu un score de 34, 31 et 30.

Et vous, combien ferez-vous ?



Le test ici :

