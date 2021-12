Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Accident chez le coiffeur 5 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1294 Karma: 2697 Quand le coiffeur perd son sabot...

(Il faut regarder l'enfant et son coiffeur en haut à gauche)



Enfant coiffeur sabot tonte à blanc

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:53

LeFreund Re: Accident chez le coiffeur 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5339 Karma: 14218 heureusement que ça repousse à cet age là

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:45

Variel Re: Accident chez le coiffeur 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14884 Karma: 5338 Tu finis en traits croisés et tu dis que c'est fait exprès.

Contribution le : Aujourd'hui 18:34:22