Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Dissoudre un lingot d'or dans de l'acide 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3935 Karma: 1893 Heureusement, l'operation est reversible !





Dissolving a pure gold bar in acid

Contribution le : Aujourd'hui 21:35:44