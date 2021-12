Options du sujet Imprimer le sujet

lem0n Episode de Tellement Vrai_jeune chanteur catho 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 02/09/2012 00:36 Post(s): 9309 Karma: 838 Salut les amis,



Je cherche à mater un épisode de Tellement Vrai où un jeune homme, blondinet, style un peu BCBG est impliqué dans la chorale de son église, il fait de la guitare, il est relou et il est fan de Malika Ménard. On le voit dans le reportage avec un pull rouge un peu oversize (pull de son club de catho) avec une chemise blanche en dessous dont le col dépasse.



Quelqu'un aurait un lien ?



Bisous

Contribution le : Aujourd'hui 13:38:35