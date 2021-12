Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une voiture se prend un train en Belgique 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72177 Karma: 34722 Une voiture coincé sur les rails se prend un train à Cheratte Visé en Belgique





Train Collides into Car in Belgium || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:07:29

papives Re: Une voiture se prend un train en Belgique 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5868 Karma: 2121 Ne sachant plus avancer, la conductrice était déjà hors de son véhicule. Juste du dégat matériel.

Contribution le : Aujourd'hui 16:43:06