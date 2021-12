Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Quand tu ne sais pas quel noeud faire #1

Un noeud qui peut servir

Panic Knots





Panic Knots

Contribution le : Aujourd'hui 16:24:58

papives Re: Quand tu ne sais pas quel noeud faire #2

@Koreus Si il a eu une forte traction, courage pour le défaire ce noeud, ou bien un bon couteau.

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:01

alfosynchro Re: Quand tu ne sais pas quel noeud faire #3

@papives

Le monsieur de la vidéo dit, au contraire, que ça reste facile à défaire, même après une forte traction.

Le monsieur de la vidéo dit, au contraire, que ça reste facile à défaire, même après une forte traction.

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:33