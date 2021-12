Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Rappel à l'ordre d'un homme par sa femme 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1299 Karma: 2715 Moment d'égarement d'un homme au restaurant...

Il est rapidement et violemment remis dans le droit chemin par sa femme.



homme femme baffe gifle restaurant

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:13

Ustost Re: Rappel à l'ordre d'un homme par sa femme 0 #2

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 668 Karma: 918



N’empêche le son de cette gifle.



N'empêche le son de cette gifle.

Je suis content d'être célibataire.

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:33