Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un papa maladroit avec une poussette 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16324 Karma: 14985

Man Struggles with Baby Stroller in Store || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:43:17

Loom- Re: Un papa maladroit avec une poussette 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7678 Karma: 3298 @Bouroski



Top ahah , je ne m'en souvenais plus de se passage dans le film.

Contribution le : Aujourd'hui 20:30:50

Cedub Re: Un papa maladroit avec une poussette 0 #4

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1312 Karma: 1285 Au moins, il essaye sans le bébé..

Il a du mal, mais il ne pourra pas dire qu'il n'a pas essayé.

Contribution le : Aujourd'hui 20:34:59