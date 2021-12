Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh 28 chandons qui reprennent le canon de Pachenbel 2 #1

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5138 Karma: 7681 J ai regardé sans trop de conviction et au final le rendu est sympa.



28 chansons qui reprennent le canon de Pachelbel

Contribution le : Aujourd'hui 21:31:47

PurLio Re: 28 chandons qui reprennent le canon de Pachenbel 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11857 Karma: 12037 Très belle composition. Y a plusieurs accords qui ont été repris par plein de chanteurs.



Rien à voir mais j'ai cru que c'était Frank des 2Be3.

Contribution le : Aujourd'hui 21:42:12