Mème parc d'attraction / fête foraine [résolu]

Bonjour tout le monde, je cherche un mème que j'ai vu passer plusieurs fois (mais je n'ai pas retenu ....) d'une femme qui est devant une attraction de type "bateau" "bascule" et qui dit quelque chose comme "accrochez-vous c'est parti" mais avec 0 motivation et une musique dans le fond (c'est de nuit).

Ma demande est spécifique, mais je voulais l'utiliser et impossible de mettre la main dessus, je cherche toujours, et je crois que c'est passé dans le forum d'ailleurs.



En espérant que quelqu'un l'a tout simplement.

Contribution le : Hier 23:26:16