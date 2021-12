Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate la mussique adoucit les moeurs . 1 #1

Je suis accro Inscrit: 03/06/2013

This Crying Baby Loves David Bowie





La musique adoucit les mœurs est un proverbe populaire qui semble trouver ses origines dans les écrits de Platon. Cette expression implique que la musique aurait un effet sur les mœurs par ses vertus éducatives et apaisantes.

Aujourd'hui 10:37:30