Jouer à cache cache avec un chat + Un chien seul dans une Tesla + Maquette de trébuchet

Vous navigateur est trop vieux





Une voiture dépasse une Tesla avec un chien seul au volant. (c'est bien évidemment une mise en scène, le véritable conducteur se cache à l’arrière)



Vous navigateur est trop vieux





Un homme montre le fonctionnement d'un trébuchet via une maquette et fait feu sur une tour en Kapla



Contribution le : Aujourd'hui 14:55:13