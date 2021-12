Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Tremblement de terre en Indonésie. Magnitute 7.4 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1306 Karma: 2720 Quand certains tentent de sauver leur vie, cet homme sauve... ses bouteilles...

Il y a des priorités !!!!



Contribution le : Aujourd'hui 16:49:02