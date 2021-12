Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1306 Karma: 2720 Grâce à son crabe de compagnie... Pratique la bestiole et bien dressée!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:57

gazeleau Re: Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon? 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5099 Karma: 4138 Il n'est pas dressé: il avait juste besoin d'un tissu pour nettoyer la gerbe provoquée par la descente.

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:00