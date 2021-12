Chargeurs de fusil magiques

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45071 Karma: 22448 De part leur forme incurvée, deux chargeurs de fusil identiques PMAG 30 semblent être, tour à tour, plus grands que l'autre lorsqu'ils sont posés cote à cote.





Magical Rifle Magazines

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13466 Karma: 4162 Il aurait pu mettre la vidéo en boucle, ça ferait le gif parfait !

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1674 Karma: 1722

Pour les chargeurs de FAMAS hors G2, c'est mort Je dis ça je dis rien, mais ça marche aussi avec les STANAG ou les chargeurs d'AK, quelque soit le calibre.Pour les chargeurs de FAMAS hors G2, c'est mort

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1209 Karma: 605 Mais quelle découverte !! Et avec deux bananes ça marche toujours ?

