Yeeeeaaaah !

Skwatek

Quand ton enfant a tout compris au rock'n'roll !



mère maman tête guitare

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:12

gazeleau

ça manque mots-clefs, sans doute un futur DJP

Edit: @Skwatek tricheur !





Edit: @Skwatek tricheur !

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:45

Skwatek

@gazeleau : Les mots clés sont écrits en blanc sous le lecteur.

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:27

Variel

gazeleau J'ai vu le mot-clé :

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:42

alfosynchro

Du coup, on ne sait pas si elle préfère la guitare ou les percussions...

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:01