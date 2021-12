Maud Perrin tricote avec ses suspentes

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5106 Karma: 4141

La définition même de la sécurité: porter ceinture et bretelles.





Terrifying moment paraglider plummets into FREEFALL after chute fails | SWNS



Maud Perrin en tentant une nouvelle figure s'est emmélée dans sa voile et ses suspentes, et n'a pas réussi à déployer son parachute de secours, son 1er ! Mais heureusement elle en avait 2, le 2ème l'a sauvée.

