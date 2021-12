Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Sauve qui peut sur un ponton 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1991 Karma: 2163

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:14

gazeleau Re: Sauve qui peut sur un ponton 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5108 Karma: 4144 Quand tu ne peux même pas compter sur le gars resté sur le coté intact...

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:22

CrazyCow Re: Sauve qui peut sur un ponton 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16148 Karma: 22463 Ça devait faire un moment qu'ils en buvaient du vin pour être aussi maladroits

Contribution le : Aujourd'hui 14:34:21