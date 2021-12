Un livreur à vélo sur le périphérique parisien

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45081 Karma: 22488 Un livreur à vélo Stuart roule sur le périphérique parisien en suivant son GPS, mais ce n'est pas tout... ^^



gazeleau #3

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5113 Karma: 4147 Et c'est le GPS qui lui a dit de prendre le mur à la fin !

mawt1 #5

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6316 Karma: 1976 On dirait une conversation entre moi et ma copine (avec moi qui suit le GPS biensûr)

