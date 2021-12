Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Vol à l'étalage à L A 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1311 Karma: 2751 Un homme vole des bouteilles en toute tranquillité à Los Angeles, sur le Walk of Fame



Variel Re: Vol à l'étalage à L A 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14931 Karma: 5353



Ou alors c'est le patron du magasin ? Dans ce pays où tu trouves des caméras et des flics partout, il y a aussi de francs voleurs…Ou alors c'est le patron du magasin ?

Wiliwilliam Re: Vol à l'étalage à L A 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32929 Karma: 10906

De toute manière je pense qu'il n'en aurait pas eu l'usage ! Il est gentil, il laisse une bouteille d'eau.De toute manière je pense qu'il n'en aurait pas eu l'usage !

