Accident de Tesla à Paris







Ce week-end, une Tesla a roulé à plus de 100 km/h dans une rue à Paris

Une Tesla a fauché un cycliste, percuté un autre véhicule et un conteneur à verre, dont les éclats ont blessé des passants, dans le 13ᵉ arrondissement (Le Parisien).

20 blessés, 3 avec pronostic vital engagé

Re: Accident de Tesla à Paris

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6318 Karma: 1978 "La piste d’une défaillance technique avait bien été avancée. Selon les premières déclarations, un problème d’embrayage avait été évoqué. Sauf qu’il n’y a pas d’embrayage sur la Tesla."



C'est quoi ces analystes??

Re: Accident de Tesla à Paris

@mawt1 a écrit:

@mawt1 a écrit:

C'est quoi ces analystes??



Marcel Patulacci, brigadier chef... et agent de la paix avant tout Citation :Marcel Patulacci, brigadier chef... et agent de la paix avant tout

Re: Accident de Tesla à Paris

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7684 Karma: 3298 Une Tesla , sans chauffeur ?



Pourquoi c'est une chaîne d'Arabie ? :0

