Le Black Alien Project continue [âmes sensibles]

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2003 Karma: 2177

ÂMES SENSIBLES



Afficher le spoil





Connaissez-vous le Black Alien ? Je crois qu'on en a déja parlé sur le forum. Ce Montpelliérain de 32 ans a pour objectif de transformer son corps pour en faire une véritable œuvre d'art, en témoigne sa page Instagram, The Black Alien Project.



Depuis plusieurs années, Anthony Loffredo de son nom, tente de pousser son corps à l'extrême. Après se l'être fait intégralement tatoué, jusqu'aux globes oculaires, Black Alien a fait séparer sa langue en deux, fait poser des implants sous-cutanés en silicone et a reçu des injections d’encre dans le blanc des yeux. En début d'année, Anthony s'être fait retirer les oreilles, le nez, ainsi que la lèvre supérieure, pour atteindre selon lui le seuil de 18% de sa transformation finale. Aujourd'hui, Black Alien assure être monté à 34 % de son projet. En effet, il s'est rendu au Mexique, et s'est fait retirer deux doigts à la main gauche, à savoir l'auriculaire et l'annulaire.



Rapide évolution du physique d'Anthony Loffredo (évidemment on voit des photos actuelles en fin de vidéo et ça peut heurter)



Connaissez-vous le Black Alien ? Je crois qu'on en a déja parlé sur le forum. Ce Montpelliérain de 32 ans a pour objectif de transformer son corps pour en faire une véritable œuvre d'art, en témoigne sa page Instagram, The Black Alien Project.Depuis plusieurs années, Anthony Loffredo de son nom, tente de pousser son corps à l'extrême. Après se l'être fait intégralement tatoué, jusqu'aux globes oculaires, Black Alien a fait séparer sa langue en deux, fait poser des implants sous-cutanés en silicone et a reçu des injections d’encre dans le blanc des yeux. En début d'année, Anthony s'être fait retirer les oreilles, le nez, ainsi que la lèvre supérieure, pour atteindre selon lui le seuil de 18% de sa transformation finale. Aujourd'hui, Black Alien assure être monté à 34 % de son projet. En effet, il s'est rendu au Mexique, et s'est fait retirer deux doigts à la main gauche, à savoir l'auriculaire et l'annulaire.Rapide évolution du physique d'Anthony Loffredo

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:24