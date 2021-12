Expérience avec différents carburants (vodka, champagne, gel hydroalcoolique) - Vilebrequin

Options du sujet Imprimer le sujet

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5365 Karma: 14317 Rouler à la vodka / champagne / gel hydroalcoolique, qu'est ce que ça fait ?



Je ne suis pas du tout un passionné d’autos mais, comme avec Top Gear, je regarde chaque vidéo avec beaucoup de plaisir. Ça fonctionne bien, le duo Sylvain et Pierre.



Je me réserve celle-ci pour le moment adéquat ! Vilebrequin, la chaine YouTube qui te met de bonne humeur, à condition de ne pas être allergique à une certaine forme de vulgarité.Je ne suis pas du tout un passionné d’autos mais, comme avec Top Gear, je regarde chaque vidéo avec beaucoup de plaisir. Ça fonctionne bien, le duo Sylvain et Pierre.Je me réserve celle-ci pour le moment adéquat !

