Skwatek Pyromane à une station-service 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45094 Karma: 22512 Un homme incendie la voiture d'un automobiliste qui fait le plein à une station-service de Shenzhen, en Chine. Le pyromane a finalement été arrêté par la police.





Arsonist in a gas station, insane...

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:26

CrazyCow Re: Pyromane à une station-service 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16164 Karma: 22478 Il y en a pour plus cher de budget extincteur que de voiture !

Contribution le : Aujourd'hui 17:25:08