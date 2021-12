Collision entre les catamarans Japonais et Britannique sur le sail GP

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1676 Karma: 1726





a look back at that collision at the start between @SailGPJPN and @SailGPGBR







MUST WATCH! Crash causes chaos on day 1 in Sydney #AustraliaSGP







Aucun blessé.

Les dégâts ont contrains l'équipage Japonais à abandonner l'épreuve du jour.

Les Britanniques en faute écopent de 6 points de pénalité sur la saison.

Si le navire Japonais ne peut être réparé d'ici demain pour la suite de l'épreuve, le voilier Britannique n'aura pas l'autorisation pour courir ce jour là.



