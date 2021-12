Options du sujet Imprimer le sujet

Loom- Le Père Noël est toujours une ordure - Ludovik 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7692 Karma: 3302





Ludovik et son Père Noël est un fdp à remis ça ( un peut moins fun qu'avant mais ça fait plaisir )











Désolé mais étant un lien facebook je n'arrive pas à mettre la vidéo en direct sur Koreus.







====> Bon ça date d'un moment, je ne l'avais pas vus et je ne sais pas si quelqu'un a déjà posté cette vidéo, au cas ou ...Ludovik et son Père Noël est un fdp à remis ça ( un peut moins fun qu'avant mais ça fait plaisir )Désolé mais étant un lien facebook je n'arrive pas à mettre la vidéo en direct sur Koreus.====> https://fb.watch/9YyD_TzH65/ <====

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:01