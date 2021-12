Révélation choc : les lapins ont une grande queue mais nous la cachent

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13437 Karma: 8381

Incroyable qu’il m’ait fallu attendre plus de 30 ans pour découvrir ça. Ça remet en question tout ce que je crois connaître du monde qui m’entoure. Qu’est-ce qu’on me cache d’autre ? Qui croire désormais ? Et si la terre était plate, finalement ?





Contribution le : Aujourd'hui 01:20:35