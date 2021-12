Convoi funèbre particulier

Options du sujet Imprimer le sujet

Vous navigateur est trop vieux

Afficher le spoil il s'agit du dernier voyage d'un glacier ambulant Un convoi funèbre un peu particulier :

Ca jette un froid.

2 boules pour moi.

