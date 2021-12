Comment étaient déplacés les moaï?

Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1329 Karma: 2795 Comment les hommes sur l'île de Pâques déplaçaient les statues Moaï?

Était-ce cette technique?



Contribution le : Aujourd'hui 19:04:57

Cyril-Fiesta

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 568 Karma: 352



bon par contre, faudrait se cotiser pour lui payer des béquilles de meilleurs qualités, le pauvre



En vrai c'est sympa comme technique O_o IL EST VIVANT !!! It's Alive !!!bon par contre, faudrait se cotiser pour lui payer des béquilles de meilleurs qualités, le pauvreEn vrai c'est sympa comme technique O_o

Contribution le : Aujourd'hui 19:30:48