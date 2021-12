Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1330 Karma: 2799 Deux chats squattent le panier du chien.

Celui-ci le récupère sans violence...



chat chien pète panier pet

Contribution le : Aujourd'hui 20:48:08

Skwatek Re: Un chien récupère son panier sans violence 0 #4

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45104 Karma: 22527 Quoique, dans un espace aussi petit, ça doit quand même picoter les yeux et les gencives.

Contribution le : Aujourd'hui 21:40:43