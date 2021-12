Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Travailler sous l'eau avec un seau sur la tête 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45109 Karma: 22530





https://www.facebook.com/oshaisthissafe/videos/1088572561958827 Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau sur la tête qui leur permet d'avoir une réserve d'oxygène.

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:47