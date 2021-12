Un chien attaque celui d'une femme

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45110 Karma: 22534

Une femme essaie de protéger son petit chien contre l'attaque d'un autre chien devant la porte d'entrée de sa maison à Las Vegas. Heureusement, une livreuse Amazon s'est interposée, permettant ainsi à la femme et son chien de se mettre à l'abri dans la maison. Ils n'ont été que légèrement griffés.





Amazon Delivery Driver Helps Woman and Her Dog During Dog Attack

