Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur 4 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1334 Karma: 2810 Un moment incroyable capturé en vidéo :

Pendant une randonnée à ski, cette personne tend la main et un petit oiseau s'y pose

et lui donne un cadeau.



C'est beau. C'est l'esprit de Noël.



Vous navigateur est trop vieux

Oiseau ski fiente gant

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:27