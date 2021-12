Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Une fillette n'est pas amusée par la blague de sa mère 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1334 Karma: 2810 Nah, nah ce n'est pas drôle. J'ai écooole !

Nah, je ne rigole pas. J'ai écoOOOle !

...

Nah, qu'est ce que tu as dessiné sur mon visage?



Cela m'a fait rire, l'accent, mais elle semble désespérée.

Je mettrais bien la tête de la mère dans un seau de peinture... Voir si c'est toujours aussi marrant...



Contribution le : Aujourd'hui 20:47:37