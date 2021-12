Skieur avec airbag dans une avalanche

Je suis accro Inscrit: 12/07/2009 01:39 Post(s): 683 Karma: 465

Déterrage d'une vidéo YT de 2019.

Un skieur se retrouve dans une avalanche et déclenche son airbag.





Avalanche réelle skieur avec un sac Airbag ABS





Par contre je me demande si c'était prévu car les moyens sont impressionnants: plusieurs points de prise de vue, hélico etc...

Si c'est le cas, ça fait peur quand même quand on voit ce que le skieur prend dans la tronche, ça semble juste un peu très légèrement dangereux comme spot publicitaire....

Contribution le : Aujourd'hui 12:08:10