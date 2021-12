Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72233 Karma: 34740

Un conducteur sort la voiture au point mort dans une pente

A priori le mec n'avait jamais touché un volant



touché

New Driver Slides Car Into Pillar || ViralHog



Il est allé ensuite prendre de l'essence





Car Drives Off With Gas Hose Attached || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:52:10