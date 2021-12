Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un chien avec la gueule de travers 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72236 Karma: 34741 Un chien avec la gueule de travers





Spa Day for Partially Blind Rescue Dog || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:23

Ustost Re: Un chien avec la gueule de travers 0 #2

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 675 Karma: 916



PS: Il s'est pris une voiture ? Ou alors une mal formation de naissance ?



Il me semble en bonne santé. +1 pour lui Il a traversé un vortex, et subi une déformation de l'espace temps ?PS: Il s'est pris une voiture ? Ou alors une mal formation de naissance ?Il me semble en bonne santé. +1 pour lui

Contribution le : Aujourd'hui 16:01:11

CrazyCow Re: Un chien avec la gueule de travers 0 #4

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16177 Karma: 22505

@Ustost a écrit:

PS: Il s'est pris une voiture ? Ou alors une mal formation de naissance ?



L'explication de @franchute34 me parait plus vraisemblable. Citation :L'explication de @me parait plus vraisemblable.

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:24