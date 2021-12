Options du sujet Imprimer le sujet

Waugh228 Exploser la tête d'un SDF contre 10 Dollars 0 #1

Je suis accro Inscrit: 01/12/2009 21:28 Post(s): 542 Karma: 187

Contribution le : Aujourd'hui 22:11:32

LeFreund Re: Exploser la tête d'un SDF contre 10 Dollars 2 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5385 Karma: 14417 Ne donnez pas de vues à une vidéo qui montre juste un mec tomber avec sa roue sur la tête du monsieur couché part terre.

Vidéo pas drôle et tristement insolite.

Contribution le : Aujourd'hui 22:26:04