Colis suspect dans le RER, un passager décide d'agir

Je m'installe Inscrit: 26/10/2007 18:11 Post(s): 324 Karma: 66



@PurLio a écrit:

@AlTi5 : pas sûr du troll ou pas mais au cas où :



https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Attentats_de_Londres_du_7_juillet_2005



C'était des attentats suicides. Donc avec des porteurs de sacs...

Statistiquement parlant, un sac seul...c'est un sac avec aucun explosif dedans.



Donc si on se fie aux statistiques, t'as plus de chance de te faire renverser par une voiture en traversant la rue que de te faire exploser la gueule par un sac abandonné...



Et pourquoi le RER est pas évacué ? Parce que les gars attendent les ordres. Ce qui est foncièrement anti-productif dans les circonstances.



C'est juste une question "d'émotion" Citation :C'était des attentats suicides. Donc avec des porteurs de sacs...Statistiquement parlant, un sac seul...c'est un sac avec aucun explosif dedans.Donc si on se fie aux statistiques, t'as plus de chance de te faire renverser par une voiture en traversant la rue que de te faire exploser la gueule par un sac abandonné...Et pourquoi le RER est pas évacué ? Parce que les gars attendent les ordres. Ce qui est foncièrement anti-productif dans les circonstances.C'est juste une question "d'émotion"

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:11