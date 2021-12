Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Installer la clim sur le toit [Fail] 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1340 Karma: 2816 Deux hommes montent un groupe de climatisation sur le toit à l'aide de cordes...

Puis c'est le drame!



Contribution le : Aujourd'hui 18:39:59

Wamou Re: Installer la clim sur le toit [Fail] 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 2614 Karma: 1225 Toujours le gag du type qui continue a filmer au lieu d'aider.

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:59