kikekoi Dynamitage d'une Tesla 3 #1

kikekoi

Un finlandais devait payer 20k€ pour remplacer la batterie de sa Tesla de 2013....Il a préféré la dynamiter



Contribution le : Aujourd'hui 18:28:11

Adr1enb Re: Dynamitage d'une Tesla 0 #2

Adr1enb

(merci pour le timing exact sur la vidéo dans l'intégration)

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:22

Wamou Re: Dynamitage d'une Tesla 0 #3

Wamou

Ah bah du coup ça en fait une voiture super écologique... Bravo !

Contribution le : Aujourd'hui 18:40:21

LeFreund Re: Dynamitage d'une Tesla 0 #4

LeFreund

Pas sûr qu'elle fonctionne encore après ça

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:12