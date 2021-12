Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Antiquité : Lit massant vietnamien 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1352 Karma: 2840 Un homme fait une démonstration d'un ancien lit massant vietnamien actionné par des rats.

(Vidéo antique elle aussi, d'où la qualité :S)



Contribution le : Aujourd'hui 17:20:55