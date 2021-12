Un chauffeur de taxi sauve la vie d'un singe

Options du sujet Imprimer le sujet

Plus d'info ici : Attention, âme sensible s'abstenir.Prabhu, un chauffeur de taxi de Perambalur au sud de l'Inde, a ranimé un singe de 8 mois trouvé au bord de la route. Le singe a survécu et selon le vétérinaire, ses jours ne sont pas en dangers s'il n'a pas été mordu par des chiens infectés.Plus d'info ici : https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2021/dec/12/tamil-nadu-perambalur-man-resuscitates-wounded-monkey-video-goes-viral-2394812.html

