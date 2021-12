Arrivée du Père Noël en parapente avec son traineau et son renne!

Options du sujet Imprimer le sujet

Petite arrivée du Père Noël en parapente au couché du soleil dans le ciel de l'Anjou!!

https://www.youtube.com/watch?v=KESxPKk9yW0&t=9s

Joyeux Noël à tous!! Hello!Petite arrivée du Père Noël en parapente au couché du soleil dans le ciel de l'Anjou!!Joyeux Noël à tous!!

