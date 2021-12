Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une fille élève une chenille jusqu’à ce qu’elle devienne un papillon 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45126 Karma: 22550 Une fille trouve une chenille et décide de l'élever. Un mois plus tard, elle est heureuse de découvrir que sa chenille s'est métamorphosée en papillon...





lampe ampoule halogène

Contribution le : Aujourd'hui 15:11:39

Ustost Re: Une fille élève une chenille jusqu’à ce qu’elle devienne un papillon 0 #2

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 681 Karma: 918



Un mois à éclore et une seconde à incinérer. Il y a surement une leçon à en tirer. C'est vrai alors, ça ne vie qu'une journée.Un mois à éclore et une seconde à incinérer. Il y a surement une leçon à en tirer.

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:32