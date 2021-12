Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Traverser une rivière en voiture 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1362 Karma: 2856 Un 4x4 tire une voiture pour l'aider à traverser une rivière

Bonne idée, mauvaise exécution.



Contribution le : Aujourd'hui 15:55:54