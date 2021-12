Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 De la magie noire dans Minecraft

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1515 Karma: 4154 Mr.Askick a moddé son jeu, certains trucs deviennent trop réalistes, c'est dérangeant.



EDIT : d'après Wiliwilliam, c'est une animation, pas un mod.





Realistic Sheep Fur

Contribution le : Aujourd'hui 13:03:40

Wiliwilliam Re: De la magie noire dans Minecraft

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32969 Karma: 10943



Y a quelquechose de dérangeant visuellement C'est une animation! Pas un modY a quelquechose de dérangeant visuellement

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:34