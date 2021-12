Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Une route en Chine qui fait peur 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1366 Karma: 2862 Je pense que quelqu'un n'a pas beaucoup réfléchit au bureau...

mauvaise planification du trafic + mauvais comportement collectif



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:19

Grobreaker Re: Une route en Chine qui fait peur 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 571 Karma: 331 Je sais même pas ce qui est le pire, celui qui a dessiné la route où ceux qui ont approuvés ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:58:10

Loom- Re: Une route en Chine qui fait peur 1 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7727 Karma: 3322 C'est juste qu'ils ne veulent pas suivre le marquage au sol et faire le tour par le bas.

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:02